Благоустройство двора на Вагоностроителей, 24-26 в Нижнем Тагиле завершено

Теперь в распоряжении жильцов оборудована детская площадка, качели, спортивный корт и другой инвентарь для тренировок. По всему периметру расположены скамейки с урнами.

Тротуары асфальтированы, установлены бордюрные камни и оборудован плавный съезд для пешеходов и колясок. Все зоны на территории двора огорожены забором. Высажены молодые деревья.

Для братьев меньших построили огороженную специальную площадку для тренировок.