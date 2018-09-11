Благоустройство двора на Вагоностроителей, 24-26 в Нижнем Тагиле завершено

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В Нижнем Тагиле завершилась масштабная реконструкция двора по проспекту Вагоностроителей, 24-26. Теперь жильцы близлежащих домов могут пользоваться новыми зонами для отдыха и даже для тренировки собак.
Сюжеты: Нижний Тагил
Теперь в распоряжении жильцов оборудована детская площадка, качели, спортивный корт и другой инвентарь для тренировок. По всему периметру расположены скамейки с урнами.
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Тротуары асфальтированы, установлены бордюрные камни и оборудован плавный съезд для пешеходов и колясок. Все зоны на территории двора огорожены забором. Высажены молодые деревья.
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Для братьев меньших построили огороженную специальную площадку для тренировок.
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В Нижнем Тагиле продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Преимущественно подрядчики завершат работу на объектах к 15 октября.
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