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#домахорошо
Депутат из Североуральска обвиняется в незаконном отдыхе на территории заповедника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Sharp sopka mai2011 09

Депутат из Североуральска обвиняется в незаконном отдыхе на территории заповедника

Сегодня, 21:00Общество
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