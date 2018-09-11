Депутат из Североуральска обвиняется в незаконном отдыхе на территории заповедника
Сегодня, 21:00Общество
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Группу из 15 туристов, среди которых был депутат гордумы Североуральска, незаконно устроивших привал на территории заповедника «Денежкин камень», обнаружили госинспекторы по защите окружающей среды.
По сообщению пресс-службы заповедника, туристы незаконно прошли на особо охраняемую заповедную зону. Там они разбили палатки, развели костры и собирали ветви пихты.
Инспекторы установили, что туристы побывали в заповедной зоне дважды в период с 1 по 15 июля 2018 года. Следы их стоянки нашли в ходе рейда.
Позже путем мониторинга соцсетей удалось установить личности нарушителей. Одним из них оказался депутат гордумы Североуральска Павел Гуськов.
Каждому туристу за два пересечения охраняемой границы грозит штраф в размере 8 тысяч рублей, пишет Znak.
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