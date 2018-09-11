Дочь экс-начальника безопасности УГМК узнана в спутнице Сергея Шнурова

На вручение премии «Человек года» Сергей Шнуров явился вместе с молодой девушкой, чьё имя музыкант отказался назвать прессе. Достоверные источники, тесно связанные с УГМК, обнаружили сходство загадочной девушки Шнурова с Ольгой Абрамовой. Она является дочерью бывшего руководителя службы безопасности компании Валерия Абрамова. Информацию подтверждают и другие источники, в частности, Ura.ru .

Ольга Абрамова – в прошлом студентка МГУ и Лондонского факультета истории искусств. На сегодняшний день ей 26 лет, и проживает Ольга в Москве. Данный факт, как сообщают издательства, также подтверждает, что именно она была в тот вечер с Сергеем Шнуровым.