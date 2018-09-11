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Два жителя Екатеринбурга обвиняются в хищении 1,3 млн руб. из неисправного банкомата
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Два жителя Екатеринбурга обвиняются в хищении 1,3 млн руб. из неисправного банкомата

Сегодня, 00:30Общество
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