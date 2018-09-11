Два жителя Екатеринбурга обвиняются в хищении 1,3 млн руб. из неисправного банкомата

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении двух мужчин, снявших из неисправного банкомата 1,38 млн рублей. Следствие установило, что двое мужчин на ул. Алтайская в столице Урала решили воспользоваться услугами банкомата, однако в системе устройства произошел сбой, и терминал начал выдавать вместо тысячи рублей купюры номиналом в пять тысяч.

Мужчины, поняв, что устройство дало сбой, возвращались еще несколько раз и снимали из банкомата различные суммы, каждый раз получая, вместо реальной суммы, купюры номиналом в пять тысяч рублей.