Экс-главврач больницы «Маян» обвиняется в хищении солярки на 200 тыс. рублей в Талице
Сегодня, 12:00Общество
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В Талице бывший главный врач областной больницы «Маян» обвиняется в хищении дизельного топлива на сумму более 200 тысяч рублей.
Было установлено, что с января 2016 года по май 2018 года главный врач Областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян», пользуясь своим служебным положением, допустил хищение солярки, которая принадлежала указанному учреждению. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.
В мае 2018 года Минздрав прекратил трудовой договор с сотрудником больницы.
Прокуратура после проверки направила материалы дела следователям. Главный врач обвиняется в хищении вверенного ему имущества.
Расследование дела ведётся под контролем прокуратуры.
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