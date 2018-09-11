Экс-главврач больницы «Маян» обвиняется в хищении солярки на 200 тыс. рублей в Талице

Было установлено, что с января 2016 года по май 2018 года главный врач Областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Маян», пользуясь своим служебным положением, допустил хищение солярки, которая принадлежала указанному учреждению. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.