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Экс-главврач больницы «Маян» обвиняется в хищении солярки на 200 тыс. рублей в Талице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-главврач больницы «Маян» обвиняется в хищении солярки на 200 тыс. рублей в Талице

Сегодня, 12:00Общество
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