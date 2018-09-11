Фотоконкурс «Хочу на экскурсию по Нижнему Тагилу!» стартовал 10 сентября

Фотоконкурс приурочен к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Для участия в конкурсе нужно выложить три фотографии с различных походов, экскурсий и других мероприятий на странице фотоконкурса.

Сроки проведения конкурса: с 10 по 30 сентября. Итоги будут подведены 1 октября. Призами станут экскурсии по Нижнему Тагилу.

1 место — экскурсия на весь класс на комплекс трамплинов «Аист», гора Долгая. 2 место — сертификат на 2000 рублей на зимнюю программу в туристический центр «Хаскино». 3 место — сертификат на пешую экскурсию по туристическому маршруту«Малахитовая линия».

4 место — сертификат на билеты и экскурсию в Нижнетагильский музей изобразительных искусств для всего класса. 5 место — сертификат на билеты и экскурсию в музей-заповедник «Горнозаводской Урал»(любой музей по выбору победителей).