Фотоконкурс «Хочу на экскурсию по Нижнему Тагилу!» стартовал 10 сентября

С 10 по 30 сентября проходит фотоконкурс «Хочу на экскурсию по Нижнему Тагилу!», в котором могут принять участие школьные классы образовательных учреждений, выложив свои фотографии с экскурсий и походов.
Фотоконкурс приурочен к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.
Для участия в конкурсе нужно выложить три фотографии с различных походов, экскурсий и других мероприятий на странице фотоконкурса.
Сроки проведения конкурса: с 10 по 30 сентября. Итоги будут подведены 1 октября. Призами станут экскурсии по Нижнему Тагилу.
1 место — экскурсия на весь класс на комплекс трамплинов «Аист», гора Долгая. 2 место — сертификат на 2000 рублей на зимнюю программу в туристический центр «Хаскино». 3 место — сертификат на пешую экскурсию по туристическому маршруту«Малахитовая линия».
4 место — сертификат на билеты и экскурсию в Нижнетагильский музей изобразительных искусств для всего класса. 5 место — сертификат на билеты и экскурсию в музей-заповедник «Горнозаводской Урал»(любой музей по выбору победителей).
Победители будут определены по итогам открытого голосования, сообщает МБУ «Центр развития туризма Нижнего Тагила».