Глава «Норникель» Владимир Потанин запустил «Серный проект»

Газета «Новые известия» пишет, что инновационный проект стоимостью 2,5 миллиарда долларов сможет к 2023 году уменьшить выбросы диоксида серы в Норильском районе на 75%.

В рамках данной инициативы планируется осуществить два крупных производственных изменения на производствах в Заполярном филиале «Норникеля»: в Медном и Надеждинском. На Медном, который находится в черте Норильска, планируется ликвидировать часть вредоносного производства. А именно производство черной меди. Его перенесут на Надеждинский завод, который располагается за пределами города.

Таким образом после реновации Надеждинский завод станет объектом, где будет сосредоточен весь объем богатых диоксидом серы отходящих газов. Для утилизации вредных испарений «Норникель» соорудит на территории завода специальную установку, при помощи которой сернистый газ будет преобразовываться в сернистую кислоту, а после нейтрализоваться при помощи извести. На выходе получится гипс, который в дальнейшем планируется использовать для закладки горных выработок в шахтах.

На территории Медного завода для утилизации аналогичных газов будет модернизирована и расширена выработка элементарной серы.

Планируется, что производство расширится в 3,5 раза. Всего, благодаря реализации проекта, к 2023 году организации «Норникеля» смогут фиксировать 1,5-1,7 миллиона тонн диоксида серы, из которого впоследствии сделают 280 тонн элементарной серы и порядка пяти миллионов тонн гипса.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что Медный не просто так стал первой площадкой в «Серном проекте». По его словам, в основу проекта заложены не только проблемы, связанные с регуляцией проблем, а прежде всего - это забота о жителях Норильском района. Потанин также добавил, что благодаря реализации «Серного проекта» компания сможет гордится тем, что сделала.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что подобный масштабный проект это не просто желание компании, а настоящее требование времени. На сегодняшний день и власти, и представители бизнеса готовы устранять любые негативные экологические вопросы.

«Серный проект» - это второй по счету этап в экологической программе «Норникеля». Первой ступенью было закрытие в Заполярном филиале компании Никелевого производства, которое было построено еще в военное время. Плавка концентрата перенесена на Надеждинский завод. Кроме этого была произведена модернизация Талнаханской обогатительной фабрики (ТОФ). Это позволило повысить процентное содержание металла в концентрате и уменьшить вредоносные выбросы.