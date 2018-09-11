Кафе для осужденных открылось в женской колонии Краснотурьинска

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В краснотурьинской женской ИК-16 открылось кафе для осужденных.
Как сообщает пресс-служба главного управления исполнения наказаний Свердловской области, осужденные сами оформили открывшееся кафе.
В нем женщинам разрешается отдохнуть в выходной день, отметить день рождения или встретиться с родными в день открытых дверей.
В меню кафе — салаты, курица-гриль, выпечка и десерты. Заказ блюд нужно делать заранее.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Znak.com
Однако, как отметили в ИК-16, не все заключенные могут посещать кафе, а только осужденные с положительными характеристиками, пишет Znak.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей