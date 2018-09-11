Кафе для осужденных открылось в женской колонии Краснотурьинска

Как сообщает пресс-служба главного управления исполнения наказаний Свердловской области, осужденные сами оформили открывшееся кафе.

В нем женщинам разрешается отдохнуть в выходной день, отметить день рождения или встретиться с родными в день открытых дверей.

В меню кафе — салаты, курица-гриль, выпечка и десерты. Заказ блюд нужно делать заранее.

Фото: Znak.com