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Кафе для осужденных открылось в женской колонии Краснотурьинска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кафе для осужденных открылось в женской колонии Краснотурьинска

Сегодня, 13:00Общество
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