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#домахорошо
Менее двух часов ушло у «Россетей» на ликвидацию аварии в Дагестане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Rosseti ne voidut v krym izza boyazni sanktsii 93769 35

Менее двух часов ушло у «Россетей» на ликвидацию аварии в Дагестане

Сегодня, 14:40Общество
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