Менее двух часов ушло у «Россетей» на ликвидацию аварии в Дагестане

Из-за технологического нарушения и дальнейшего обрыва произошла отпайка на подстанцию «Заречная». После этого обесточенными оказались несколько ПС. Также электроэнергия перестала подаваться на 400 трансформаторных подстанций. Затем без света остались жители трёх районов Республики Дагестан.

Как сообщает издание «Новые известия», авария произошла 10 сентября. Сотрудники «Дагестанской сетевой компании» в форс-мажорной ситуации действовали быстро и профессионально. Уже через полтора часа, в 17:30, энергетики запитали большую часть потребителей. А ещё через 15 минут последствия неприятной аварии были полностью устранены. Местным жителям пришлось недолго испытывать неудобства в связи с отсутствием электричества.