ОБИ отпраздновала свой 15-летний юбилей акцией благотворительности

Персонал сети своими руками изготовил развивающие подарки для воспитанников Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения. Это единственное медучреждение в Москве, где занимаются лечением детей, у которых выявлены нарушения ментальной сферы.

Как рассказал руководитель «ОБИ Россия» Марчин Токаж, в компании решили в свой юбилей порадовать тех, кому нужна помощь, и запустили федеральный проект «Энергия добрых дел». В «Сокольниках» провели благотворительные корпоративные игры, на которых сотрудники компании сами создавали подарки, полезные для людей. Этот проект мотивирует на улучшение жизни вокруг себя, подчеркнул Токаж.

Помимо ярких предметов мебели, бизибордов и тактильных дорожек, больнице подарили сертификат на 500 тысяч рублей. Эти деньги можно пустить на ремонт и благоустройство территории.