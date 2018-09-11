«Петровакс Фарм» создал уникальную вакцину от гриппа

По данным издания «Новые известия», сегодня четырехвалентная вакцина от гриппа – самое эффективное средство, способное обеспечить защиту сразу от четырех штаммов заболевания. До этого года вакцина производилась только шести странами, и теперь к ним присоединилась Россия.

В России создан наиболее безопасный аналог со сниженной в три раза антигенной нагрузкой. Уникальная антиген-сберегающая технология производства «Петровакс Фарм», которая используется в фармакологии уже около 20 лет, позволила создать такую безопасную вакцину.

Специалисты провели исследования и доказали, что четырехвалентная вакцина эффективнее трехсоставной. После использования разработки количество заболевших в холодное время года должно уменьшиться на 265 тысяч, что приведет к экономии 2,5 миллиарда рублей.

Вице-президент по производственной деятельности и качеству НПО «Петровакс Фарм» Павел Носырев заявил, что компания более 10 лет соблюдает высокие стандарты качества, и сегодня она занимает лидирующее место среди высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Когда будет запущена третья линия производства, это позволит создать 70 дополнительных рабочих мест и приведет к увеличению производства фармацевтических субстанций в 2,5 раза, суппозиториев - в четыре раза, таблеток - в семь раз. На реализацию проекта будет потрачен один миллиард рублей.

По словам председателя Совета директоров НПО «Петровакс Фарм» Михаила Цыферова, компания собирается выпускать оригинальный продукт, который позволит российской медицине открыть новые возможности в противогриппозной вакцинации.

С высказыванием Цыферова согласился Алексей Башкиров, который является генеральным директором холдинга «Интеррос», куда с 2014 года входит «Петровакс Фарм». Он отметил, что этот актив ориентирован на социальную сферу и продолжает стремительно развиваться. За время сотрудничества компания реализовала много международных проектов, увеличила географию присутствия и выпуск новых лекарств.