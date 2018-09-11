Писать Путину: нижнетагильский общественник добивается помощи аэроклубу ДОСААФ

О том, что аэроклуб ДОСААФ России по ул. Красногвардейская, 13 в Нижнем Тагиле нуждается в помощи, сообщил общественник Илья Коровин. Со слов мужчины, аэроклуб ДОСААФ нуждается в дополнительном финансировании и государственной поддержке. Поэтому мужчина намеревается ежедневно писать письма президенту России.

С этого дня каждое утро я буду отправлять президенту письмо следующего содержания: Прошу Вас помочь нижнетагильскому аэроспортклубу ДОСААФ, который на данный момент еле сводит концы с концами. Клубу, как минимум, необходима государственная поддержка и финансирование,пишет Илья Коровин.

Общественник сообщает, что аэроклуб вынужден для тренировок по прыжкам с парашютом арендовать самолет АН-2 и вертолет МИ-2. При том, что у аэроклуба имеются свои летательные аппараты, однако на их ремонт требуется 15 млн рублей.

На данный момент клуб арендует самолёт АН-2 и вертолёт МИ-2 для осуществления прыжков с парашютом. Чтобы отремонтировать свою технику, а именно: самолёт АН-2, вертолёт МИ-2, самолеты ЯК-52 (4шт) необходимо как минимум порядка 15 млн,пишет общественник.

Также тагильчанин отметил, что хочет просить президента России создать Летное училище на базе аэродрома Быньги.

В аэроклубе ДОСААФ редакции TagilCity.ru пояснили, что проблемы финансового характера имеют место быть.