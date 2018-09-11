Почти три года колонии назначены жителю Талицы за кражу мяса

Как сообщает «Eanews.ru», проникнув в дом восьмидесятилетней женщины, мужчина забрал двухкилограммовый ломоть свинины и куриные желудки. Стоимость краденного оценивается примерно в 500 рублей.

Замеченный хозяйкой дома, он поспешил скрыться. Вора разыскали, сняв отпечатки пальцев с места преступления. В доме потерпевшей также была обнаружена и бутылка из-под пива, оставленная злоумышленником.