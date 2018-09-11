Почти три года колонии назначены жителю Талицы за кражу мяса

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Житель Талицы осужден на 2 года 10 месяцев колонии общего режима за кражу свинины и куриных желудков.
Как сообщает «Eanews.ru», проникнув в дом восьмидесятилетней женщины, мужчина забрал двухкилограммовый ломоть свинины и куриные желудки. Стоимость краденного оценивается примерно в 500 рублей.
Замеченный хозяйкой дома, он поспешил скрыться. Вора разыскали, сняв отпечатки пальцев с места преступления. В доме потерпевшей также была обнаружена и бутылка из-под пива, оставленная злоумышленником.
Ранее не совершавший краж мужчина не отрицал своей вины. Однако отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение преступника. Приговором суда он будет отправлен на 2 года 10 месяцев в колонию общего режима.
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