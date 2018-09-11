Сбой в сервисе «Яндекс.Почты» коснулся и Нижнего Тагила

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 сентября пользователи сервиса «Яндекс.Почты» во всей стране, включая Нижний Тагил, не смогли воспользоваться своими аккаунтами из-за перебоев в работе.
11 сентября утром российские пользователи, а также юзеры из других стран пожаловались на сбой в работе сервиса «Яндекс.Почта». Нарушение в функционировании «Яндекс» отметили и в Нижнем Тагиле.
Не работают не только обычные учетные записи, но и корпоративные. Команда «Яндекса» дает рекомендацию перейти на Lite-версию, поскольку она не пострадала и запускается в обычном режиме.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Информация о том, когда будут улажены неполадки, не оглашается.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей