Суд между екатеринбургским Кольцово и МЧС РФ: четыре самолёта освобождены от ареста
МЧС России в суде доказало своё право на владение четырьмя самолётами, которые некоторое время находились под арестом за долги, наложенным УФССП Росси по Московской области. Одним из ответчиков по делу являлся ПАО «Аэропорт Кольцово».
Летом 2018 года МЧС РФ обратилось в московский Арбитражный суд с требованием освободить от ареста за долги находящиеся в федеральной собственности самолёты, поскольку это нарушает нормы закона, а также препятствует осуществлению мобилизационно-оборонных задач. Речь идёт о двух Як-42Д, а также ИЛ-76ТД и ИЛ-62М. Ответчиками по делу выступили компании, в большинстве своём аэропорты. Одним из них стал екатеринбургский ПАО «Аэропорт Кольцово».
Всё началось с того, что в 2015 году Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с МЧС РФ в пользу ООО «Аэролоджик» 149 085 525,58 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8 179 047,98 рублей и расходы по оплате государственной пошлине в размере 200 000 рублей. В связи с этим пристав составил акт описи имущества и наложен арест на четыре воздушных судна.
Ответчики в новом деле с МЧС РФ при этом возражали против требования истца, они настаивали на том, что МЧС РФ не доказало своё право на спорное имущество.
МЧС РФ, в свою очередь, предоставил следующие доказательства: письмо замминистра МЧС России А.П. Чуприяна, письма ТУ Росимущества Московской области. Также в суде была дана информация о том, что самолеты участвовали в военных действиях, но сейчас мобилизованы. Ответчики свою позицию не подкрепили доказательствами, а доводы МЧС РФ они не опровергли.
Так, суд постановил освободить от ареста воздушные судна и исключить их из описи арестованного имущества.
Аэропорт Кольцово не инициировал арест этих воздушных судов. Право владения МЧС России данными самолетами аэропорт не оспаривает,сообщили в пресс-службе ПАО «Аэропорт Кольцово» по запросу TagilCity.ru.