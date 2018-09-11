Суд между екатеринбургским Кольцово и МЧС РФ: четыре самолёта освобождены от ареста

Летом 2018 года МЧС РФ обратилось в московский Арбитражный суд с требованием освободить от ареста за долги находящиеся в федеральной собственности самолёты, поскольку это нарушает нормы закона, а также препятствует осуществлению мобилизационно-оборонных задач. Речь идёт о двух Як-42Д, а также ИЛ-76ТД и ИЛ-62М. Ответчиками по делу выступили компании, в большинстве своём аэропорты. Одним из них стал екатеринбургский ПАО «Аэропорт Кольцово».

Всё началось с того, что в 2015 году Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с МЧС РФ в пользу ООО «Аэролоджик» 149 085 525,58 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8 179 047,98 рублей и расходы по оплате государственной пошлине в размере 200 000 рублей. В связи с этим пристав составил акт описи имущества и наложен арест на четыре воздушных судна.

Ответчики в новом деле с МЧС РФ при этом возражали против требования истца, они настаивали на том, что МЧС РФ не доказало своё право на спорное имущество.

МЧС РФ, в свою очередь, предоставил следующие доказательства: письмо замминистра МЧС России А.П. Чуприяна, письма ТУ Росимущества Московской области. Также в суде была дана информация о том, что самолеты участвовали в военных действиях, но сейчас мобилизованы. Ответчики свою позицию не подкрепили доказательствами, а доводы МЧС РФ они не опровергли.

Так, суд постановил освободить от ареста воздушные судна и исключить их из описи арестованного имущества.