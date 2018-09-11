Суд над драматургом Николаем Колядой начался в Екатеринбурге

В суд на екатеринбургского драматурга подал Кирилл Генералов, пострадавший в ДТП, которое произошло летом 2017 года. Мужчина получил травму позвоночника и провел в больнице 10 дней. Сейчас потерпевший требует возмещения ущерба в размере 1 млн рублей.

По словам Коляды, ранее Генералов просил 1,5 млн рублей. Адвокат посоветовал перевести ему 250 тыс. рублей из расчета зарплаты в 35 тыс. рублей за семь месяцев, что драматург и сделал, однако эта сумма потерпевшего не устроила.

Но он сказал, что ему нужен миллион. Был бы у меня миллион, я отдал бы, ей-богу. Мне его очень жалко, я ему искренне сочувствую. Если посадят, буду вести репетиции по скайпу, сказал Николай Коляда.