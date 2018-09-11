Судебный процесс над экс-полицескими по делу Головко начался в Нижнем Тагиле

Судебный процесс проходил в Ленинском районном суде. Ранее обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении их дела присяжными. Однако потом отозвали свое прошение, поэтому дело будет рассматриваться в общем порядке.

Напомним, что трое полицейских из ОП №17 Нижнего Тагила Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин обвиняются в смерти задержанного по подозрению в краже Станислава Головко. По версии следствия, полицейские избили его, пытаясь выбить признание. От полученных травм Головко скончался в больнице, сообщает ИА «Все новости».