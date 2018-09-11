Судебный процесс над экс-полицескими по делу Головко начался в Нижнем Тагиле

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10 сентября в Нижнем Тагиле прошли предварительные закрытые слушания по уголовному делу трех полицейских, которые обвиняются в смерти задержанного Станислава Головко.
Сюжеты: Нижний Тагил
Судебный процесс проходил в Ленинском районном суде. Ранее обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении их дела присяжными. Однако потом отозвали свое прошение, поэтому дело будет рассматриваться в общем порядке.
Также на предварительном слушании назначили дату основных слушаний — 17 сентября.
Напомним, что трое полицейских из ОП №17 Нижнего Тагила Анатолий Быков, Дмитрий Панов и Егор Ялунин обвиняются в смерти задержанного по подозрению в краже Станислава Головко. По версии следствия, полицейские избили его, пытаясь выбить признание. От полученных травм Головко скончался в больнице, сообщает ИА «Все новости».
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