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#домахорошо
Свердловский Минстрой разрешил сдать «Бухту Квинс» под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский Минстрой разрешил сдать «Бухту Квинс» под Екатеринбургом

Сегодня, 07:00Общество
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