Свердловский Минстрой разрешил сдать «Бухту Квинс» под Екатеринбургом

Согласно предоставленным Новиковым документам, речь идёт о четырёхэтажном доме с 63-мя квартирами, общая площадь которого составляет 3,4 тыс. кв. метров.

С этого момента пайщики могут получать свои квартиры и оформлять свидетельство на собственность,заявил бард на своей странице в Facebook.

Как отмечает «Уралинформбюро», Александр Новиков не в первый раз сообщает о том, что скандально известный долгострой сдаётся в эксплуатацию. Подобные заявления шансонье делает с августа 2017 года.

Издание ссылается на председателя «Бухты Квинс» Зилю Булатову, которая предположила, что Новиков пытается поскорее сдать дом, чтобы ходатайствовать о прекращении уголовного дела и передачи его в суд. Также девушка отметила, что наличие разрешения Минстроя недостаточно.