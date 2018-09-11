Свердловский Минстрой разрешил сдать «Бухту Квинс» под Екатеринбургом

Александр Новиков сообщил на своей странице в Facebook о том, что Министерство строительства Свердловской области разрешило ввести в эксплуатацию 3-секционный жилой дом в коттеджном посёлке «Бухта Квинс».
Согласно предоставленным Новиковым документам, речь идёт о четырёхэтажном доме с 63-мя квартирами, общая площадь которого составляет 3,4 тыс. кв. метров.
С этого момента пайщики могут получать свои квартиры и оформлять свидетельство на собственность,заявил бард на своей странице в Facebook.
Как отмечает «Уралинформбюро», Александр Новиков не в первый раз сообщает о том, что скандально известный долгострой сдаётся в эксплуатацию. Подобные заявления шансонье делает с августа 2017 года.
Издание ссылается на председателя «Бухты Квинс» Зилю Булатову, которая предположила, что Новиков пытается поскорее сдать дом, чтобы ходатайствовать о прекращении уголовного дела и передачи его в суд. Также девушка отметила, что наличие разрешения Минстроя недостаточно.
На объекте много недоделок. Я в воскресенье там была и все сфотографировала. Снимки передам в прокуратуру. Я в шоке, потому что условий для нормального проживания там нет даже близко,рассказала Булатова журналистам.