Тагильчане смогут получать дубликаты СНИЛС в электронном виде на сайте ПФР

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Теперь в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России тагильчане смогут получить дубликат СНИЛСа. Номер документа отображён на свидетельстве обязательного пенсионного страхования – «зелёной карточке ПФР».
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне был подключена возможность оформления заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним номером СНИЛС. Добавим, что страховой номер индивидуального лицевого счёта закрепляется за россиянином только один раз.
Так, сервис формирует нужный документ, на котором указан прежний СНИЛС. Документ становится доступным в формате PDF.
Чтобы получить дубликат на руки, в дальнейшем тагильчане могут обращаться в местный Пенсионный Фонд либо в любой из офисов МФЦ, рассказали в Управлении ПФР в Нижнем Тагиле и пригороде.
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