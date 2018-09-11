Тагильчане смогут получать дубликаты СНИЛС в электронном виде на сайте ПФР

Накануне был подключена возможность оформления заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним номером СНИЛС. Добавим, что страховой номер индивидуального лицевого счёта закрепляется за россиянином только один раз.

Так, сервис формирует нужный документ, на котором указан прежний СНИЛС. Документ становится доступным в формате PDF.