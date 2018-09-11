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#домахорошо
Уголовного дела не будет: книга тагильчанки о ЛГБТ-подростках признана безопасной
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовного дела не будет: книга тагильчанки о ЛГБТ-подростках признана безопасной

Сегодня, 17:37ОбществоФото: личная страница Елены Климовой
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