Уголовного дела не будет: книга тагильчанки о ЛГБТ-подростках признана безопасной

Еще в 2014 года путём самиздата в свет появилась книга «Дети-404. ЛГБТ-подростки: в стенах молчания». В настоящее время книга существует под названием «Страница найдена», она была существенно переработана.

Спустя три года после выхода книги, 25 октября 2017 года, жительница Нижнего Тагила Елена узнала, что в отношении неё проводится проверка на предмет возбуждения ненависти и вражды. Кто именно стал инициатором этой проверки, Елене до сих пор неизвестно.

Я видела и читала заключение эксперта Криминалистической лаборатории Управления ФСБ России по Свердловской области Светланы Мочаловой. В нём сообщалось, что из Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России по Свердловской области в лабораторию поступили на анализ книга «Дети-404. ЛГБТ-подростки: в стенах молчания» (первая, самиздатовская версия 2014 г.) и фильм Аскольда Курова и Павла Лопарёва «Дети-404»,пояснила Елена в беседе с TagilCity.ru.

Проанализировав работу, эксперт пришла к выводу, что в книге и фильме (который Елена размещала к себе на страницу), содержатся:

Информация, возбуждающая ненависть и вражду по отношению к людям гетеросексуальной ориентации и представителям государственной власти в современной России.

Информация, которая подчеркивает умственную ограниченность и неполноценность тех и других. Негативные установки, отрицательные эмоциональные оценки, оскорбительные или унизительные характеристики людей гетеросексуальной ориентации и представителей государственной власти в современной России.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

После этого происходило ещё много событий. Если вкратце: следователь отправила запрос в Уральский региональный центр судебной экспертизы, чтобы они сделали еще одно заключение (насколько мне известно, УРЦСЭ прислал ответ, и ответ был положительным для меня, возбуждения ненависти и вражды они не нашли); вызвала для дачи объяснений моих близких родственников; попросила характеристику на меня у моего участкового; позже вызвала для дачи объяснений нескольких моих друзей. Мне известно, что как минимум один раз следователь написала отказ в возбуждении уголовного дела, но прокурор вернул ей дело на дополнительную проверку,рассказала Елена Климова.

Днём 11 сентября Елена узнала, что уголовное дело возбуждено не будет. Как призналась тагильчанка, теперь она свободна от возможного уголовного преследования.