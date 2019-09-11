Чебунина: от подготовки "Россетей" к зиме зависит промышленность Карелии

Karelinform.ru пишет, что по словам Чебуниной, от качества проводимых энергетиками мероприятий зависит стабильность национальной экономики, промышленности, коммунальной и социальной сферы. Так, учения, которые были проведены в конце 2018 года обеспечили выполнение огромного массива работ и снижение аварийности в сетях 6-35 кВ более чем на 30 %”. Так, она прокомментировала высказывание главы Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгения Грабчака, о нецелевом использовании средств реализации инвестиционных проектов компании «Россети Северо-Запад».