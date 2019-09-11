День трезвости в Нижнем Тагиле отметили пробежкой, флешмобом и зарядкой

«Трезвая пробежка», которую провели студенты медицинского колледжа, прошла на набережной Тагильского пруда от «Демидов-плаза» до Нижнетагильского цирка. Кроме того, жители города смогли поучаствовать во флешмобе за здоровый образ жизни «Возьмемся за руки, друзья!».

Во всех районах города действовали четыре «Поста трезвости»: на Театральной площади, на ГГМ — у торгового центра «КИТ», на Вагонке — на Пихтовых горах, и на Вые — перед торговым центром «Райт». Волонтёры раздавали открытки с поздравлениями, информационные буклеты с социальной рекламой и календари на тему трезвости.