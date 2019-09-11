Два пассажира не смогли улететь из Кольцово и обвинили в этом членов избиркома
Сегодня, 16:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Два пассажира авиарейса Екатеринбург — Красноярск не смогли попасть в самолёт, в этом они обвинили членов избиркома, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
На странице группы «Лампа» в соцсети «ВКонтакте» опубликована версия случившегося. По словам не попавших на рейс до Красноярска пассажиров, контроль они прошли вовремя, но объявления о начале посадки не было. Когда они попытались пройти в самолёт, сотрудница аэропорта захлопнула перед ними дверь, сообщив, что посадка закончилась. В аэропорте пассажирам сказали, что их места заняли члены избирательной комиссии. При этом, сославшись на неявку, деньги за билет не вернули.
Однако в пресс-службе аэропорта Кольцово эту информацию опровергли. Там отметили, что два пассажиры были сняты с рейса из-за опоздания. Также на рейсе оставалось ещё 10 свободных мест.
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