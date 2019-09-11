Два пассажира не смогли улететь из Кольцово и обвинили в этом членов избиркома

На странице группы «Лампа» в соцсети «ВКонтакте» опубликована версия случившегося. По словам не попавших на рейс до Красноярска пассажиров, контроль они прошли вовремя, но объявления о начале посадки не было. Когда они попытались пройти в самолёт, сотрудница аэропорта захлопнула перед ними дверь, сообщив, что посадка закончилась. В аэропорте пассажирам сказали, что их места заняли члены избирательной комиссии. При этом, сославшись на неявку, деньги за билет не вернули.