Мэр Нижнего Тагила встретился с почетными ветеранами

Пинаев сообщил, что вскоре Нижний Тагил приблизится к рекордному бюджету в 14 миллиардов рублей. Отметил, что благодаря поддержке свердловского губернатора Евгения Куйвашева, в городе построена современная школа на 1 200 мест. Глава города поделился с ветеранами планами на будущее, речь идет о строительстве еще одного образовательного учреждения, о ремонте школ и детсадов, развитии спорта, о ключевых инфраструктурных проектах, таких как мост через Тагильский пруд и ремонт дорог в рамках нацпроекта.