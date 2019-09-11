Мэр Нижнего Тагила встретился с почетными ветеранами
Сегодня, 14:09ОбществоФото: Пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле прошла встреча мэра Владислава Пинаева с почетными ветеранами города. Глава Нижнего Тагила рассказал о планах по развитию муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пинаев сообщил, что вскоре Нижний Тагил приблизится к рекордному бюджету в 14 миллиардов рублей. Отметил, что благодаря поддержке свердловского губернатора Евгения Куйвашева, в городе построена современная школа на 1 200 мест. Глава города поделился с ветеранами планами на будущее, речь идет о строительстве еще одного образовательного учреждения, о ремонте школ и детсадов, развитии спорта, о ключевых инфраструктурных проектах, таких как мост через Тагильский пруд и ремонт дорог в рамках нацпроекта.
В завершении встречи Пинаев обещал ветеранам организовать экскурсию в новую школу.
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Ветераны, которые не смогли принять участие во встрече, накануне получили от главы города продуктовые наборы и поздравления с Днем пожилых людей.
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