Мэрия Нижнего Тагила решила помочь 77-летнему бездомному шахматисту Вячеславу Гузу

Мы провели работу и включили его в список людей, с которыми ведётся работа, как с попавшими в трудную ситуацию,рассказала TagilCity.ru директор комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Светлана Власова.

Участковый социальный работник Светлана Сторожилова рассказала, что встреча с Вячеславом Гузом произошла ещё 10 сентября. По наставлению работников службы, Вячеслав начал оформлять недостающие документы, а также бумаги для заселения в общежитие.

Он имеет прописку на Вагонке, но живёт и хочет жить в центре, поэтому сейчас он прикрепляется к поликлинике, собирает документы, чтобы встать на учет о необходимости жилья, скоро пройдёт медицинский осмотр,говорит Светлана Сторожилова.

Сам Вячеслав Гуз рассказал, что ему предлагали помочь с переездом в пансионат или дом престарелых, но он отказался и предпочёл остаться в городе.

Ну как я поеду в санатории, если они за городом, а все турниры [шахматные] в городе. Я не хочу уезжать из Тагила. Сейчас собираю документы, и временно поселят в общежитие,рассказал Вячеслав Гуз.