Мэрию Невьянска через суд обязали отремонтировать «Постоялый двор»
Сегодня, 11:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура через суд добилась от мэрии Невьянска ремонта объекта культурного наследия «Постоялый двор», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что дом включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия России, в ходе осмотра здания выявлено, что оно находится в неудовлетворительном состоянии. При этом мэрия, за которой закреплен объект, мер по его сохранению не принимает.
Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать горадминистрацию исполнить обязательства в сфере охраны объектов культурного наследия.
Исковые требования удовлетворены в полном объеме, ответчика обязали разработать проектно-сметную документацию и провести ремонтно-восстановительные работы.
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