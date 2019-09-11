На Белоярской АЭС отключили реактор

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В Свердловской области отключен один из энергоблоков Белоярской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
Энергоблок № 3 с реактором БН-600 отключено от сети 11 сентября. На станции информируют, что это не связано с какими-либо происшествиями. Запланированы работы по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.
При этом в штатном режиме продолжает функционировать энергоблок № 4.
Напомним, 18 августа сообщалось, что на Белоярской АЭС произошло аварийное отключение четвертого энергоблока.
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