Пресс-секретарь екатеринбургского госпиталя ветеранов войн задержан ФСБ
Сегодня, 19:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сотрудники УФСБ Свердловской области провели обыск в областном психоневрологическом госпитале ветеранов войн, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным источника издания, сотрудники УФСБ задержали пресс-секретаря госпиталя Дмитрия Пономарева. По предварительным данным, он задержан по подозрению в получении взятки.
Главврач госпиталя сообщила, что не знает по какой причине был задержан Пономарев.
Сообщается, что ФСБ расследует дело о продаже инвалидностей.
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