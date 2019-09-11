Уральские судебные приставы вычислили адрес должника по громкой музыке

Мужчина задолжал около пяти тысяч рублей, однако выплачивать деньги не спешил. На месте судебным приставам застать должника не удалось, так как он сменил место жительства. Соседи мужчины пояснили, что он купил себе дом в поселке Сагра, но точный адрес был неизвестен.

Приставы выехали в поселок и смогли быстро установить дом, где скрывался должник. Оказалось, что там он неоднократно нарушал покой жителей, громко слушая музыку и неоднократно привлекался за это к ответственности.

Должник был застигнут судебными приставами врасплох: он не ожидал, что судебные приставы из Екатеринбурга смогут найти его в Сагре,сообщает УФССП.