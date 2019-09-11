Уральские судебные приставы вычислили адрес должника по громкой музыке
Сегодня, 13:18ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области судебные приставы вычислил местонахождение должника из-за любви к громкой музыке, сообщает УФССП по региону.
Мужчина задолжал около пяти тысяч рублей, однако выплачивать деньги не спешил. На месте судебным приставам застать должника не удалось, так как он сменил место жительства. Соседи мужчины пояснили, что он купил себе дом в поселке Сагра, но точный адрес был неизвестен.
Приставы выехали в поселок и смогли быстро установить дом, где скрывался должник. Оказалось, что там он неоднократно нарушал покой жителей, громко слушая музыку и неоднократно привлекался за это к ответственности.
Должник был застигнут судебными приставами врасплох: он не ожидал, что судебные приставы из Екатеринбурга смогут найти его в Сагре,сообщает УФССП.
В настоящий момент мужчина полностью погасил долг.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей