В Екатеринбурге хирургу с 19-летним стажем предложили должность уборщика

Мамин работает на должности заместителя главврача по акушерству и гинекологии, проводит по несколько операций в день, на хорошем счету у пациенток. Однако недавно ему выдали приказ, согласно которому его должность сокращают. При этом его уведомили, что в медучреждении вакантны ставки лифтера и уборщика.

Когда 19 лет работаешь в одной больнице, а тебе предлагают должность уборщика или лифтера… У меня нет слов… Кроме меня под сокращение попала и моя мама, она тоже гинеколог в этой больнице, стаж работы в профессии 45 лет. Ее тоже просто взяли и вышвырнули,рассказывает Мамин журналистам.

Коллеги хотели поддержать хирурга и направить обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, однако, со слов Мамина, руководство медучреждения пригрозило, что все, кто поставят подписи под обращением, лишатся работы.

Одна из пациенток Мамина обратилась к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Последняя в ответе сообщила, что не вправе вмешиваться в кадровые решения в медучреждении, но подчеркнула, что сокращена текущая должность Мамина, а ставка хирурга остается вакантной. Мамин сообщает, что Мерзлякову ввели в заблуждение. Кроме того, медику не удалось добиться помощи и в Горздраве, там также не пожелали вмешиваться в кадровую политику больницы.