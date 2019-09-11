В Екатеринбурге хирургу с 19-летним стажем предложили стать лифтёром или уборщиком

Коллеги решили поддержать Мамина и планировали направить коллективное обращение к мэру Александру Высокинскому и губернатору Евгению Куйвашеву. Однако со слов медика, весь персонал после этого вызвали в кабинет к главному врачу и предупредили об увольнении всех, кто подпишет письмо. Также одна из пациенток ЦГБ № 7 обратилась за помощью к омбудсмену Татьяне Мерзляковой, но чиновник ответила, что не может влиять на кадровые вопросы внутри медицинского учреждения. При этом на сайте больницы в разделе вакансии можно найти список должностей, которые требуются учреждению: терапевт участковый, фельдшер с функцией участкового терапевта, терапевт и так далее.