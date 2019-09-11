В Екатеринбурге хирургу с 19-летним стажем предложили стать лифтёром или уборщиком
В ЦГБ № 7 хирурга Эдуарда Мамина уволили с должности заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи. Специалисту с 19-летним стажем предложили должность лифтёра или уборщика, сообщает «Наша газета».
Ставка, которую ранее занимал Мамин, будет сокращена 24 сентября. Бывшему хирургу уже направили официальное уведомление об этом, предложив обслуживать лифты и убираться в больничных помещениях.
Коллеги решили поддержать Мамина и планировали направить коллективное обращение к мэру Александру Высокинскому и губернатору Евгению Куйвашеву. Однако со слов медика, весь персонал после этого вызвали в кабинет к главному врачу и предупредили об увольнении всех, кто подпишет письмо. Также одна из пациенток ЦГБ № 7 обратилась за помощью к омбудсмену Татьяне Мерзляковой, но чиновник ответила, что не может влиять на кадровые вопросы внутри медицинского учреждения. При этом на сайте больницы в разделе вакансии можно найти список должностей, которые требуются учреждению: терапевт участковый, фельдшер с функцией участкового терапевта, терапевт и так далее.
Главный врач центральной городской больницы, комментируя ситуация, отметил, что за Маминым сохранится ставка хирурга, под сокращение попадёт только его административная должность.
Напомним, что о кадровом голоде системы здравоохранения Свердловской области стало известно широкой публике после того, как шесть хирургов из Нижнего Тагила написали заявление об увольнении из-за переработок и низких зарплат. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сделал выговор главе регионального Минздрава Андрею Цветкову и вызвав того из отпуска, отправил в Нижний Тагил для решения возникшей проблемы. В результате министр обещал хирургам исправление ситуации, взамен медики отозвали заявления.