В Екатеринбурге у родителей потребовали плату за охрану детского сада

Родители дошкольников рассказали, что в садике им предъявили квитанции на охрану и сообщили, что теперь каждый месяц необходимо будет сдавать по 500 рублей.

Охрану будут осуществлять сотрудники ЧОПа, также деньги пойдут на установку тревожной кнопки и видеокамер. При этом родители отмечают, что в фойе садика сидит охранник, и усиление охраны не требуется.

Руководство садика объяснило нововведения требования Росгвардии.