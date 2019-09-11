В Екатеринбурге у родителей потребовали плату за охрану детского сада
Сегодня, 19:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В одном из детских садов Екатеринбурга с родителей требуют сдавать деньги на охрану, пишут ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Родители дошкольников рассказали, что в садике им предъявили квитанции на охрану и сообщили, что теперь каждый месяц необходимо будет сдавать по 500 рублей.
Охрану будут осуществлять сотрудники ЧОПа, также деньги пойдут на установку тревожной кнопки и видеокамер. При этом родители отмечают, что в фойе садика сидит охранник, и усиление охраны не требуется.
Руководство садика объяснило нововведения требования Росгвардии.
В департаменте образования отметили, что никаких официальных требований к охране дошкольных учреждений не предъявлялось. Также там пояснили, что сбор денег на охрану должен происходить исключительно по воле родителей.
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