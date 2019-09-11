В Нижнем Тагиле проекты ремонтов в школах будут готовиться за год до реализации

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, ранние сроки ремонтов стали возможны благодаря тому, что в этому году уже разработана и утверждена проектно-сметная документация на четыре школы и семь детских садов.

Сегодня я дал поручение управлению городским хозяйством начать проработку документации по крупным ремонтам образовательных учреждений уже на 2021 год,рассказал мэр.

Напомним, в этом году замена кровли проходит в детском саду/школе №105, школах №80, 41 и 30. Капитальный ремонт с заменой крыши ждёт и школу №87. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.