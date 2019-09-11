В Туапсе задержан объявленный в федеральный розыск бывший вице-мэр Первоуральска
Сегодня, 19:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Краснодарском крае задержали бывшего заместителя мэра Первоуральска, который с 2018 года находился в розыске. На беглеца пожаловались в полицию соседи – он громко слушал музыку, пишет интернет-издание Znak.
Юрий Савин был осужден на 7 лет за то, что требовал передачи чужого имущества на сумму более 22 млн рублей. На заседание суда, где оглашали приговор, бывший чиновник не явился. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде. С мая 2018 года Савин был объявлен в федеральный розыск.
Во время задержания он представился своим настоящим именем, но документы предъявил на другое имя. В ближайшее время Савин будет этапирован на Урал.
В 2008 году экс-чиновник пытался протаранить машину, в которой находилась его возлюбленная.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей