В Туапсе задержан объявленный в федеральный розыск бывший вице-мэр Первоуральска

Юрий Савин был осужден на 7 лет за то, что требовал передачи чужого имущества на сумму более 22 млн рублей. На заседание суда, где оглашали приговор, бывший чиновник не явился. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде. С мая 2018 года Савин был объявлен в федеральный розыск.