В возбуждении дела против тагильского бизнесмена-хореографа Винокурова отказано
Сегодня, 16:19ОбществоФото: pixabay.com
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Полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении уроженца Нижнего Тагила Виталия Винокурова, которого бывшие друзья обвиняют в невозврате долга на общую сумму от 8 миллионов рублей. По их словам, Винокуров брал деньги на бизнес-проекты, но тратил на поддержания имиджа успешно бизнесмена.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщили TagilCity.ru заявители, после проверки в правоохранительных органах отказали в возбуждении уголовного дела, но причину не назвали. В полиции факт отказа подтвердили.
Бывшие друзья Виталия Винокурова рассказали, что сейчас молодой человек переехал в Астрахань, где возобновил работу хореографом. Сам Виталий Винокуров комментировать что-либо отказался.
Напомним, в августе друзья Винокурова подробно рассказали TagilCity.ru, что он занимал у них по несколько сотен тысяч рублей, обещая вложиться в бизнес-проекты, но на самом деле спускал на заграничные путешествия, а также аренду элитных авто и апартаментов. Сам молодой человек обвинения отрицает.
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