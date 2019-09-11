В возбуждении дела против тагильского бизнесмена-хореографа Винокурова отказано

Как сообщили TagilCity.ru заявители, после проверки в правоохранительных органах отказали в возбуждении уголовного дела, но причину не назвали. В полиции факт отказа подтвердили.

Бывшие друзья Виталия Винокурова рассказали, что сейчас молодой человек переехал в Астрахань, где возобновил работу хореографом. Сам Виталий Винокуров комментировать что-либо отказался.

Напомним, в августе друзья Винокурова подробно рассказали TagilCity.ru, что он занимал у них по несколько сотен тысяч рублей, обещая вложиться в бизнес-проекты, но на самом деле спускал на заграничные путешествия, а также аренду элитных авто и апартаментов. Сам молодой человек обвинения отрицает.