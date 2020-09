Австралийский педагог рассказал, как быстро выучить английский дома

Virginia Lang (преподаватель школы английского Kaplan International) из Мельбурна поделилась стратегиями, которые помогут быстро освоить иностранный язык в домашних условиях.

Педагог уверен, что для оперативного изучения английского нужно полностью погрузиться в языковую среду и получать удовольствие от учебного процесса. Секрет успеха — в мотивации. Освоение иностранного наречия будет эффективным, если есть заинтересованность в предмете. Австралийский учитель советует объединить изучение английского со своим хобби. Если человек любит готовить, он может найти описание рецептов блюд на английском и смотреть кулинарные видео гурманов из Туманного Альбиона. Так он будет тренировать навыки аудирования и чтения. А попутно узнает рецепты новых лакомств и приготовит что-то вкусное. Помимо увлеченности учебным процессом Virginia Lang считает, что должна быть обратная связь. Общение с носителями языка позволит развить остальные навыки (говорение и письмо). Но просто переписываться или общаться по видеосвязи с использованием виртуального переводчика недостаточно. Преподаватель рекомендует развивать контекстные навыки. Если во время общения нужно произнести незнакомое слово, то не стоит сразу лезть в словарь. Лучше импровизировать: напрячь память и вспомнить знакомый аналог. Когда словарный запас невелик, его следует регулярно его пополнять: слушать подкасты англичан, читать посты на английском в соцсетях, смотреть фильмы на языке оригинала. Все эти методики используют в международной школе английского языка Wall Street English. Ее уникальность в том, что педагоги придерживаются смешанной методики обучения. Сначала студенты в удобное для них время и в любом месте смотрят образовательный ситком. После каждой серии они выполняют тематические упражнения. Все это происходит на онлайн-платформе. В личном кабинете учащегося есть интерактивные задания, учебные пособия, рабочие тетради и система мониторинга прогресса. На wallstreetenglish.ru/online-education/ детально описаны все плюсы такого обучения. Чтобы помочь студентам освоить английский в сжатые сроки, педагоги-носители языка из США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии в дистанционном формате проводят: Encounters ( зачеты в мини-группах для слушателей с одинаковым уровнем знаний);

Social clubs ( факультативы для разговорной практики в неформальной обстановке);

Complementary classes (уроки для тренировки грамматических правил). В Wall Street English возможно даже обзавестись безупречным британским акцентом. Для этого используется специальная онлайн-программа Advanced Speech Recognition. Она автоматически анализирует речь и дает обратную связь по улучшению произношения. Каждый слушатель WSE получает то, что хочет в кратчайшие сроки. Курсы подходят для слушателей с любым уровнем знаний: от Beginner до Advanced.

