Австралийский педагог рассказал, как быстро выучить английский дома

Помимо увлеченности учебным процессом Virginia Lang считает, что должна быть обратная связь. Общение с носителями языка позволит развить остальные навыки (говорение и письмо). Но просто переписываться или общаться по видеосвязи с использованием виртуального переводчика недостаточно. Преподаватель рекомендует развивать контекстные навыки. Если во время общения нужно произнести незнакомое слово, то не стоит сразу лезть в словарь. Лучше импровизировать: напрячь память и вспомнить знакомый аналог. Когда словарный запас невелик, его следует регулярно его пополнять: слушать подкасты англичан, читать посты на английском в соцсетях, смотреть фильмы на языке оригинала.