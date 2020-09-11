Дистант и новые рекорды. Итоги дня в Свердловской области

Свердловские школы закрывают на карантин. Происходит это из-за выявления случаев коронавируса или вспышек ОРВИ. На днях губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях школы могут быть переведены на дистанционное обучение. Пока полностью закрыты две школы в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле в нескольких учебных заведениях на карантине находятся отдельные классы. TagilCity.ru решило разобраться, зачем нужно было возвращаться к очному обучению.