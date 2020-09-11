Дистант и новые рекорды. Итоги дня в Свердловской области

Дистант и новые рекорды. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 22:51ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 11 сентября.

Свердловские школы закрывают на карантин. Происходит это из-за выявления случаев коронавируса или вспышек ОРВИ. На днях губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях школы могут быть переведены на дистанционное обучение. Пока полностью закрыты две школы в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле в нескольких учебных заведениях на карантине находятся отдельные классы. TagilCity.ru решило разобраться, зачем нужно было возвращаться к очному обучению.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Нижнем Тагиле растет. Сегодня было зафиксировано 14 случаев заражения. С начала пандемии более 1,6 тысяч тагильчан заболели COVID-19.

Сегодня Демидовскую горбольницу посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. В медучреждении завершился ремонт отделения реанимации и анестезиологии. Там полностью заменили инженерные коммуникации. Новое отделение оснащено девятью койками. Врю реанимационном зале возможно размещение шести пациентов. Теперь персонал больницы ожидает поступления нового оборудования: аппаратов ИВЛ, мониторов для наблюдения за кардиологическими пациентами и наркозных аппаратов.

С начала 2020 года в Свердловской области зафиксирована рекордная убыль населения — почти в 11 тысяч человек. За первое полугодие в регионе скончались 36 161 человек, родились 25 204 человека. Убыль населения на Урале регистрировалась в течение последних четырех лет, однако таких высоких показателей не наблюдалось.

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