Из-за карантинных мер россияне стали больше пить

В Минздраве утверждают, что за последние 10 лет в стране более чем на 35% уменьшилось число зависимых от алкоголя граждан. Также отмечается более чем двукратное снижение числа заболевания, связанных с алкогольными психозами. Однако экперты говорят, что дело не только в оздоровлении нации, а еще и в том, что появилось много частных клиник, в которых пациентов не ставят на учет.