Из-за карантинных мер россияне стали больше пить

Согласно статистике, в России несколько выросло количество купленного гражданами алкоголя.

В период с января по май 2020 года россияне купили 85,3 млн декалитров спиртного. При этом в прошлом году было приобретено 83,2 млн, а в 2018-м 81,7 млн. Эксперты считают, что одним из факторов, повлиявших на данный показатель стала самоизоляция. Люди сидели дома, им было тревожно, требовалась какая-то разрядка, а алкоголь – самый простой привычный для многих метод снятия стресса, пишет news.ru. В то же время отмечается, что молодежь стала пить меньше спиртных напитков. Особо заметна разница. Если сравнивать 2020 и 2000 годы. По мнению аналитиков, это связано с тем, что у молодых людей сейчас больше развлечений, особенно в больших городах. Также произошла смена приоритетов. В Минздраве утверждают, что за последние 10 лет в стране более чем на 35% уменьшилось число зависимых от алкоголя граждан. Также отмечается более чем двукратное снижение числа заболевания, связанных с алкогольными психозами. Однако экперты говорят, что дело не только в оздоровлении нации, а еще и в том, что появилось много частных клиник, в которых пациентов не ставят на учет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter