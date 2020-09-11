«Кенигсберг» по-уральски»: в Екатеринбурге задержали банду бутлегеров

Цех действовал с декабря 2018 по октябрь 2019 года. По словам Горелых, во время проверки было обнаружено большое количество разновидностей поддельного алкоголя.
Глаза разбегались от обилия ярких картинок. «Дербент», «Хортица», «Старый Кенигсберг», «Кизляр», «Дагестан», «Абсалют», «Лезгинка» и многие другие наименования, пояснил глава пресс-службы.
Алкогольная продукция изготавливалась в антисанитарных условиях. Правоохранителями было изъято более 26 тысяч бутылок — свыше 14 тысяч литров. Ущерб правообладателям превысил три млн рублей. Обыски были проведены по 10 адресам столицы Урала. Задержаны четыре человека, они раскаялись в содеянном и написали явки с повинной.
Ранее в Екатеринбурге полицейские изъяли поддельный алкоголь на сумму более миллиона рублей.