«Кенигсберг» по-уральски»: в Екатеринбурге задержали банду бутлегеров

«Кенигсберг» по-уральски»: в Екатеринбурге задержали банду бутлегеров

Сегодня, 20:02ОбществоPhoto: В.Н. Горелых
Свердловские полицейские задержали группу бутлегеров, которые занимались производством, хранением и оптовой реализацией суррогатных спиртных напитков. Об этом рассказал пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых.

Цех действовал с декабря 2018 по октябрь 2019 года. По словам Горелых, во время проверки было обнаружено большое количество разновидностей поддельного алкоголя.

Глаза разбегались от обилия ярких картинок. «Дербент», «Хортица», «Старый Кенигсберг», «Кизляр», «Дагестан», «Абсалют», «Лезгинка» и многие другие наименования, пояснил глава пресс-службы.

«Кенигсберг» по-уральски»: в Екатеринбурге задержали банду бутлегеров
Photo:В.Н. Горелых

Алкогольная продукция изготавливалась в антисанитарных условиях. Правоохранителями было изъято более 26 тысяч бутылок — свыше 14 тысяч литров. Ущерб правообладателям превысил три млн рублей. Обыски были проведены по 10 адресам столицы Урала. Задержаны четыре человека, они раскаялись в содеянном и написали явки с повинной.

Ранее в Екатеринбурге полицейские изъяли поддельный алкоголь на сумму более миллиона рублей.

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