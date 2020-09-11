«Кенигсберг» по-уральски»: в Екатеринбурге задержали банду бутлегеров

Алкогольная продукция изготавливалась в антисанитарных условиях. Правоохранителями было изъято более 26 тысяч бутылок — свыше 14 тысяч литров. Ущерб правообладателям превысил три млн рублей. Обыски были проведены по 10 адресам столицы Урала. Задержаны четыре человека, они раскаялись в содеянном и написали явки с повинной.