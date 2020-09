Кириенко рассказал о темпах развития креативных индустрий в столице

Сергей Кириенко, занимающий пост первого замруководителя Администрации Президента Российской Федерации, выступил на фестивале Russian creativity week, где сообщил, что все страны мира понимают, что креативные индустрии являются экономическим драйвером.

Как сообщает газета «Взгляд», мероприятие «Российская креативная неделя» будет проходить с сегодняшнего дня, с 11 сентября, по 13 сентября в московском парке Горького. Сегодня на фестивале выступил Сергей Кириенко, который заявил, что у россиян всегда все было в порядке с находчивостью и импровизацией. Так что развитие экономики страны через индустрии креатива — это, по его мнению, удачное решение для государства. Москва, по заявлению Кириенко, входит в рейтинг самых креативных столиц, ведь сейчас город развивает экономику, в том числе через креативные индустрии, больше, чем многие другие зарубежные города. На мероприятии присутствовали следующие креативные деятели: режиссер Тимур Бекмамбетов, дирижер Теодор Курентзис, гендиректор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, основатель Belgrade Design Week Йован Йеловац. В оргкомитет фестиваля входят: ФГБУ «Роскультцентр», Книжный союз России, фонд «Инносоциум». Мероприятие финансируется Фондом президентских грантов. На выходных (12 и 13 сентября) состоится иммерсивная выставка НХП «Исток». Кроме того, будут продолжаться лекции и дискуссии, мастер-классы и открытые столы. Участниками этих паблик-токов станут музыканты Сергей Шнуров и Алексей Кортнев, продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия и другие. Более того, на фестивале стоит отдельный павильон от Министерства промышленной торговли, который является партнером Russian creativity week. Там можно узнать подробнее о поправках в закон о регулировании народного промысла. На фестивале применяются технологии aroma- и sound-дизайнов и графические проекты. Также на фестивале был дан старт проекту «Зажигай креативные индустрии!».

