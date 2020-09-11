Кириенко рассказал о темпах развития креативных индустрий в столице

Как сообщает газета «Взгляд», мероприятие «Российская креативная неделя» будет проходить с сегодняшнего дня, с 11 сентября, по 13 сентября в московском парке Горького. Сегодня на фестивале выступил Сергей Кириенко, который заявил, что у россиян всегда все было в порядке с находчивостью и импровизацией. Так что развитие экономики страны через индустрии креатива — это, по его мнению, удачное решение для государства.