Кириенко рассказал о темпах развития креативных индустрий в столице

Как сообщает газета «Взгляд», мероприятие «Российская креативная неделя» будет проходить с сегодняшнего дня, с 11 сентября, по 13 сентября в московском парке Горького. Сегодня на фестивале выступил Сергей Кириенко, который заявил, что у россиян всегда все было в порядке с находчивостью и импровизацией. Так что развитие экономики страны через индустрии креатива — это, по его мнению, удачное решение для государства.
Москва, по заявлению Кириенко, входит в рейтинг самых креативных столиц, ведь сейчас город развивает экономику, в том числе через креативные индустрии, больше, чем многие другие зарубежные города.
На мероприятии присутствовали следующие креативные деятели: режиссер Тимур Бекмамбетов, дирижер Теодор Курентзис, гендиректор фонда V-A-C Тереза Иароччи Мавика, основатель Belgrade Design Week Йован Йеловац.
В оргкомитет фестиваля входят: ФГБУ «Роскультцентр», Книжный союз России, фонд «Инносоциум». Мероприятие финансируется Фондом президентских грантов.
На выходных (12 и 13 сентября) состоится иммерсивная выставка НХП «Исток». Кроме того, будут продолжаться лекции и дискуссии, мастер-классы и открытые столы. Участниками этих паблик-токов станут музыканты Сергей Шнуров и Алексей Кортнев, продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия и другие.
Более того, на фестивале стоит отдельный павильон от Министерства промышленной торговли, который является партнером Russian creativity week. Там можно узнать подробнее о поправках в закон о регулировании народного промысла.
На фестивале применяются технологии aroma- и sound-дизайнов и графические проекты. Также на фестивале был дан старт проекту «Зажигай креативные индустрии!».