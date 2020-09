Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приедет в Нижний Тагил на парад военной техники, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на собственный источник.

Глава региона посетит Нижний Тагил 12 сентября. Парад военной техники будет посвящен 75-летию Победы и 100-летию отечественного танкостроения. Начало мероприятия намечено на 11.00. Запланировано прохождение трех десятков единиц военной техники. В том числе впервые по улицам города проедет танк «Армата». В связи с проведением парад будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина. В Нижнем Тагиле транспорт изменит маршрут в связи с перекрытием дорог из-за парада

