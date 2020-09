На Урале выпускающий аппараты ИВЛ завод в 290 раз нарастил прибыль во время пандемии

За первые шесть месяцев 2020 года Уральский приборостроительный завод, специализирующийся на выпуске аппаратов ИВЛ, получил прибыль в 1,9 млрд рублей, пишет znak.

Прибыль предприятия возросла в 290 раз по сравнению с 2019 годом. За шесть месяцев прошлого года завод заработал 6,6 млн рублей. Из-за пандемии коронавируса Уральский приборостроительный завод стал одним из главных в России поставщиков аппаратов ИВЛ для больниц. Производительность предприятия увеличилась в 10 раз. Планировалось, что УПЗ выпустит 15 тысяч аппаратов до конца года. В мае в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, в котором погибли пять человек. В СМИ тогда появилась информация, что причиной пожара стали аппараты ИВЛ, которые были изготовлены на УПЗ. После этого завод отозвал аппараты ИВЛ, произведенные после 1 апреля, для проверки. В июле Росздравнадзор выдал УПЗ обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента М» и завод возобновил поставки аппаратов. Уральский завод незаконно выпускал горевшие в больницах аппараты ИВЛ

