На Урале выпускающий аппараты ИВЛ завод в 290 раз нарастил прибыль во время пандемии

В мае в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, в котором погибли пять человек. В СМИ тогда появилась информация, что причиной пожара стали аппараты ИВЛ, которые были изготовлены на УПЗ. После этого завод отозвал аппараты ИВЛ, произведенные после 1 апреля, для проверки. В июле Росздравнадзор выдал УПЗ обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента М» и завод возобновил поставки аппаратов.