Оппоненты Кобзева на пост главы Приангарья не пришли на дебаты

В ходе эфира Игорь Кобзев подвел итоги своей работы за январь–сентябрь 2020 года. В этом году объемы нелегальных рубок в Приангарье удалось сократить на 30%. Врио губернатора накануне лично участвовал в рейде по проверке законности лесозаготовок в Осинском районе. Тогда удалось поймать 40 «черных лесорубов». Кроме того, глава региона сообщил об устранении угрозы загрязнения отходами Байкала. Об этом пишет baikal24.ru.