Оппоненты Кобзева на пост главы Приангарья не пришли на дебаты

На предвыборные дебаты в студию иркутского телеканала пришел один лишь врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Другие претенденты на пост главы региона не пришли представить свою программу избирателям.

В ходе эфира Игорь Кобзев подвел итоги своей работы за январь–сентябрь 2020 года. В этом году объемы нелегальных рубок в Приангарье удалось сократить на 30%. Врио губернатора накануне лично участвовал в рейде по проверке законности лесозаготовок в Осинском районе. Тогда удалось поймать 40 «черных лесорубов». Кроме того, глава региона сообщил об устранении угрозы загрязнения отходами Байкала. Об этом пишет baikal24.ru. Игорь Кобзев дал слово охранять уникальный водоем. Следующий год уже официально стал годом Байкала в Иркутской области. Правительство региона борется с незаконными коммерческими постройками. Местные власти помогут людям, исторически проживающим около Байкала, легализовать свои дома. По словам врио губернатора, Иркутск необходимо приводить в порядок. К первому сентября 2021 года Минобороны РФ построит там суворовское училище. Туда смогут поступить 560 несовершеннолетних из неполных семей и одаренные дети. Суворовское училище станет подарком Иркутску на 360-летие. Подводя итоги, Игорь Кобзев обратился к жителям Приангарья с просьбой прийти на выборы. Врио губернатора назвал первые девять месяцев нынешнего года не простыми, но интересными. Кобзев заявил, что он по-настоящему узнал сибиряков. Сибирь — территория особая. С начала этого года в Иркутской области проложили километры дорог и построили множество фельдшерско-акушерских пунктов. Глава Приангарья выразил благодарность всем тем, кто вместе с ним трудился и достиг результата. «Я за результат, Иркутская область достойна лучшего», — резюмировал Игорь Кобзев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter