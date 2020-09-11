Полицейский из Нижнего Тагила стал участником конкурса «Народный участковый»

11 сентября начнется первый этап голосования в рамках Всероссийского конкурса «Народный участковый».
На этот раз Нижний Тагил представит старший участковый отдела полиции № 16 майор Виктор Ширяев, который уже 13 лет служит в органах внутренних дел.
Все годы службы он провел в должности оперуполномоченного участкового.
По словам начальника отдела полиции № 16 подполковника Ирины Озорниной, майор Ширяев профессиональный работник. Он всегда приходит на помощь жителям участка, на котором он работает.
Виктор Ширяев пользуется авторитетом среди коллег, он отец четверых детей.
К участку майора оттносится частный сектор Гальянки, Горбуново и Голый Камень. Ему приходится работать с пожилыми людьми и с гражданами, состоящими на учете.
Голосование пройдет с 11 по 20 сентября на сайте Главного управления МВД России по Свердловской области.
Напомним, что в 2019 году женщина-полицейский Елена Татаурова из Нижнего Тагила стала одним из лучших участковых области.