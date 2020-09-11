Родители застреленного бойцами СОБРа екатеринбуржца обратятся в ЕСПЧ

Напомним, что Владимир Таушанков погиб 1 июня 2020 года во время штурма квартиры, в которой он находился. Правоохранители нагрянули к молодому человеку из-за информации о том, что он украл несколько рулонов обоев из строительного магазина. Возбуждать уголовное дело по факту смерти не стали, родители убитого подали апелляции. Сегодня Свердловский областной суд также отказал в возбуждении дела. Решение суда первой инстанции было оставлено в силе.