Родители застреленного бойцами СОБРа екатеринбуржца обратятся в ЕСПЧ

Родители застреленного бойцами СОБРа екатеринбуржца обратятся в ЕСПЧ

Сегодня, 19:27ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Родители жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который был застрелен при штурме квартиры на ЖБИ бойцом СОБРа, хотят обратиться в Европейский суд по правам человека, пишет Е1.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, после отклонения апелляции областным судом у родителей убитого появилось право обвариться в ЕСПЧ. Жалобу планируют направить в ближайшее время.

Напомним, что Владимир Таушанков погиб 1 июня 2020 года во время штурма квартиры, в которой он находился. Правоохранители нагрянули к молодому человеку из-за информации о том, что он украл несколько рулонов обоев из строительного магазина. Возбуждать уголовное дело по факту смерти не стали, родители убитого подали апелляции. Сегодня Свердловский областной суд также отказал в возбуждении дела. Решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

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