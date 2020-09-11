С начала года в Свердловской области зафиксирована рекордная убыль населения

С начала года в Свердловской области зафиксирована рекордная убыль населения

Сегодня, 09:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Население Свердловской области уменьшилось почти на 11 тысяч человек. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

Всего, с начала года в Свердловской области умерли 36 161 человек, а родились только 25 204 человека. Естественная убыль населения составила 10 957 жителей.

Естественная убыль наблюдается на Урале отмечается уже четыре года, но таких больших показателей раньше не было.

За январь–август 2019 года родившихся было на 6 620 человек больше, чем умерших.

Также из-за пандемии коронавируса сильно сократилось количество браков и разводов.

Напомним, что данные Свердловскстата о причинах смерти в Сердловской области являются закрытыми с мая месяца, так как требуется дополнительное времени учесть все окончательные свидетельства смерти.

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