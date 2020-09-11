Схимонах Сергий назвал свое отлучение от церкви смертным приговором

Рано радуешься, змея. Палка о двух концах. Вы все, человеконенавистники в рясах и галстуках, прикрывая свое предательство мнимой заботой о детях и о будущем России, распишетесь в своем дьявольском бессилии,вещает Сергий на видео.
Он говорит, что для него уже вынесли смертный приговор, а сейчас такой же выносят всему монастырю.
Также в обращении схимонах просит архангела Михаила прочертить защитную линию вокруг монастыря.
Напомним, что 9 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил схимонаха Сергия от церкви. Ранее он был лишен сана за проповеди, в которых он отрицал существование коронавируса.