Схимонах Сергий назвал свое отлучение от церкви смертным приговором

Опальный схимонах Сергий дал комментарий по поводу своего отлучения от церкви. Его опубликовал на своем YouTube-канале его соратник Всеволод Могучев.

Рано радуешься, змея. Палка о двух концах. Вы все, человеконенавистники в рясах и галстуках, прикрывая свое предательство мнимой заботой о детях и о будущем России, распишетесь в своем дьявольском бессилии,вещает Сергий на видео. Он говорит, что для него уже вынесли смертный приговор, а сейчас такой же выносят всему монастырю. Также в обращении схимонах просит архангела Михаила прочертить защитную линию вокруг монастыря. Напомним, что 9 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил схимонаха Сергия от церкви. Ранее он был лишен сана за проповеди, в которых он отрицал существование коронавируса. Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

