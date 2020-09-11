Схимонах Сергий назвал свое отлучение от церкви смертным приговором

Схимонах Сергий назвал свое отлучение от церкви смертным приговором

Сегодня, 09:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Опальный схимонах Сергий дал комментарий по поводу своего отлучения от церкви. Его опубликовал на своем YouTube-канале его соратник Всеволод Могучев.

Рано радуешься, змея. Палка о двух концах. Вы все, человеконенавистники в рясах и галстуках, прикрывая свое предательство мнимой заботой о детях и о будущем России, распишетесь в своем дьявольском бессилии,вещает Сергий на видео.

Он говорит, что для него уже вынесли смертный приговор, а сейчас такой же выносят всему монастырю.

Также в обращении схимонах просит архангела Михаила прочертить защитную линию вокруг монастыря.

Напомним, что 9 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил схимонаха Сергия от церкви. Ранее он был лишен сана за проповеди, в которых он отрицал существование коронавируса.

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Екатеринбург
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