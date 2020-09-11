Тагильчанка-почтальон получила почти три года тюрьмы за кражи из незапертых квартир

В начале февраля 2020 года женщина прибыла в посёлок Рефтинский из города Нижний Тагил и сняла квартиру. В качестве подработки она раскладывала объявления по почтовым ящикам домов. Таким образом, имея доступ к подъездам, женщина, не растерявшись, находила незапертые квартиры и совершала противоправные действия.