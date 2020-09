Тагильчанка-почтальон получила почти три года тюрьмы за кражи из незапертых квартир

В Асбесте осуждена тагильчанка за кражу имущества из квартир на сумму 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В феврале 2020 года в дежурную часть полиции города Асбеста поступило три заявления о проникновении на частную территорию и хищении имущества из квартир в населённом пункте Рефтинский. Злоумышленник пользуясь тем, что квартира не заперта, проникал внутрь и похищал различное имущество, начиная от косметики, заканчивая мобильными телефонами и ювелирными изделиями. Таким образом, совершив «рейд» по трём квартирам, похититель нанёс материальный ущерб свыше 45 000 рублей. В ходе следствия сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемой: ранее судимая за схожие преступления 32-летняя тагильчанка. В начале февраля 2020 года женщина прибыла в посёлок Рефтинский из города Нижний Тагил и сняла квартиру. В качестве подработки она раскладывала объявления по почтовым ящикам домов. Таким образом, имея доступ к подъездам, женщина, не растерявшись, находила незапертые квартиры и совершала противоправные действия. Денежные средства уходили на удовлетворение личных потребностей, а ювелирные украшения сдавались в местный ломбард города Асбест. После задержания, подозревавемая была доставлена в Асбестский отдел полиции, где полностью раскаялась в содеянном. Суд признал женщину виновной и назначил меру наказания в виде лишения свободы сроком на два года и девять месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

