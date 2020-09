Тагильская «Армата» впервые будет представлена на Дне танкиста в Екатеринбурге

Тагильский танк Т-14 «Армата» впервые покажут на Дне танкиста в Екатеринбурге , сообщает пресс-служба центрального военного округа.

«Армату» покажут на празднике «День танкиста на Урале». Он пройдет 12 сентября на полигоне Свердловский в Екатеринбурге. Бронемашину выставят на площадке, с ней можно будет фотографироваться. Танк будет предоставлен «Уралвагонзаводом». Помимо «Арматы» посетители смогут также увидеть другие исторические боевые машины. Будут представлены бронетранспортеры и танки, в том числе в арктическом камуфляже. По словам командующего войсками Центрального военного округа генерала-полковника Александра Лапина, День танкиста в Екатеринбурге будет представлен в формате большой военно-патриотической акции. Его смогут посетить все гости и жители уральской столицы. Напомним, что 12 сентября в Нижнем Тагиле также представят новую «Армату» на параде с участием порядка 30 единиц военной техники. Во главе колонны будет легендарный танк «Т-34». В Нижнем Тагиле 100-летие танкостроения отметят парадом военной техники

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter