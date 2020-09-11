Тагильская «Армата» впервые будет представлена на Дне танкиста в Екатеринбурге

Тагильская «Армата» впервые будет представлена на Дне танкиста в Екатеринбурге

Сегодня, 13:58ОбществоPhoto: пресс-служба Центрального военного округа
Тагильский танк Т-14 «Армата» впервые покажут на Дне танкиста в Екатеринбурге , сообщает пресс-служба центрального военного округа.

«Армату» покажут на празднике «День танкиста на Урале». Он пройдет 12 сентября на полигоне Свердловский в Екатеринбурге.

Бронемашину выставят на площадке, с ней можно будет фотографироваться. Танк будет предоставлен «Уралвагонзаводом».

Помимо «Арматы» посетители смогут также увидеть другие исторические боевые машины.

Будут представлены бронетранспортеры и танки, в том числе в арктическом камуфляже.

По словам командующего войсками Центрального военного округа генерала-полковника Александра Лапина, День танкиста в Екатеринбурге будет представлен в формате большой военно-патриотической акции. Его смогут посетить все гости и жители уральской столицы.

Напомним, что 12 сентября в Нижнем Тагиле также представят новую «Армату» на параде с участием порядка 30 единиц военной техники. Во главе колонны будет легендарный танк «Т-34».

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