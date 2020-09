«Уктусский стрелок» рассказал в суде о детских обидах и своей «программе утилизации»

Сегодня в суде прозвучали показания обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Инженер-конструктор рассказал о своих детских психологических травмах и о том, как во время совершения преступления у него заклинило винтовку, пишет Ура.ру.

Алексей Александров признался, что всю жизнь искал, на ком выместить злобу за детские обиды. Эта программа утилизации полученного мной урона. Его надо было куда-то девать. В моей голове существовал специальный буфер, где я накапливал все эти травмы, полученные в школе, сказал он. Согласно его показаниям, в день убийства он выехал на велосипеде в поисках жертв. На горе Уктус он увидел двух девушек. В ходе осмотра были обнаружены цели, подходящие под мою программу, пояснил мужчина. Александров подъехал к девушкам и расстрелял их из винтовки. Однако винтовка заклинила, подсудимый пытался совершить выстрел, но не мог. Тогда он прогулялся и вновь попытался выстрелить. На тот момент девушка, которую в он стрелял, была жива. Она стояла на коленях и закрывалась от него коробкой от пиццы. После того, как опустила руки, я выстрелил ей в висок. С телефона играла музыка. Я его выключил, рассказал Александров. Напомним, что мужчину обвиняют в двойном убийстве, которое произошло 25 августа 2018 года. Спустя год его задержали следователи. Александров консультировался на одном из форумов для любителей оружия. Позднее стало известно, что он состоял на учете у психиатра. На Урале родители двух погибших на Уктусе девушек требуют с обвиняемого 30 млн рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter