«Уктусский стрелок» рассказал в суде о детских обидах и своей «программе утилизации»

«Уктусский стрелок» рассказал в суде о детских обидах и своей «программе утилизации»

Сегодня, 20:41ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Сегодня в суде прозвучали показания обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе. Инженер-конструктор рассказал о своих детских психологических травмах и о том, как во время совершения преступления у него заклинило винтовку, пишет Ура.ру.

Алексей Александров признался, что всю жизнь искал, на ком выместить злобу за детские обиды.

Эта программа утилизации полученного мной урона. Его надо было куда-то девать. В моей голове существовал специальный буфер, где я накапливал все эти травмы, полученные в школе, сказал он.

Согласно его показаниям, в день убийства он выехал на велосипеде в поисках жертв. На горе Уктус он увидел двух девушек.

В ходе осмотра были обнаружены цели, подходящие под мою программу, пояснил мужчина.

Александров подъехал к девушкам и расстрелял их из винтовки. Однако винтовка заклинила, подсудимый пытался совершить выстрел, но не мог. Тогда он прогулялся и вновь попытался выстрелить. На тот момент девушка, которую в он стрелял, была жива. Она стояла на коленях и закрывалась от него коробкой от пиццы.

После того, как опустила руки, я выстрелил ей в висок. С телефона играла музыка. Я его выключил, рассказал Александров.

Напомним, что мужчину обвиняют в двойном убийстве, которое произошло 25 августа 2018 года. Спустя год его задержали следователи. Александров консультировался на одном из форумов для любителей оружия. Позднее стало известно, что он состоял на учете у психиатра.

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